A Turquia condenou veementemente a queima do Alcorão na Holanda

A Turquia condena veementemente a queima do Alcorão na Holanda após a Suécia, e pede à Europa que acabe com a tendência sombria, disse o porta-voz presidencial turco Ibrahim Kalin.

O líder do movimento de extrema-direita Pegida, Edwin Wagensveld, realizou uma manifestação em Haia na segunda-feira, arrancando várias páginas do Alcorão e depois queimando-as, informou a agência de notícias Anadolu. O Ministério das Relações Exteriores da Turquia convocou o embaixador holandês em Ancara em conexão com a ação.