A Rússia rejeitou as alegações de que a inteligência do país estava por trás de uma série de ataques na Espanha

Diplomatas russos rejeitaram as alegações de que Moscou dirigiu um “grupo militante supremacista branco” para realizar uma recente campanha de cartas-bomba na Espanha. A alegação, publicada pelo The New York Times no fim de semana, foi rotulada como uma “fantasia” que consiste em zero evidência.

O jornal citou autoridades de segurança americanas e europeias não identificadas que alegaram que os incidentes eram na verdade uma campanha orquestrada por Moscou. “com a intenção de manter os governos europeus desprevenidos e pode estar testando grupos proxy no caso de Moscou decidir escalar um conflito.” Ao mesmo tempo, os funcionários não identificados admitiram que houve “nenhum sinal de que Moscou esteja pronta para se envolver em ataques secretos generalizados ou sabotagem na Europa.”

Respondendo ao relatório, a embaixada russa na Espanha disse que a publicação era pura “fantasia.” O artigo resumia-se a uma mensagem simples de que “oficiais americanos e europeus acreditam que a inteligência militar russa é culpada” dos recentes ataques, disse a embaixada.













“O zelo com que a imprensa espanhola começou a divulgar esta brilhante investigação, apesar de não conter uma única prova, chama a atenção”, disse. a missão observou.

A série de ataques, envolvendo bombas e pacotes com materiais perigosos, atingiu a Espanha no final do ano passado. Indiscutivelmente, o incidente mais proeminente ocorreu no final de novembro, quando um pacote-bomba explodiu na embaixada ucraniana em Madri. Um funcionário da missão, que manuseava o pacote, sofreu ferimentos leves na explosão.

Além disso, pacotes explosivos foram encontrados na embaixada dos Estados Unidos no país, bem como em uma importante base aérea próxima a Madri.

Os primeiros resultados da investigação, relatados pela mídia local na época, indicaram que a polícia espanhola acreditava que a série de ataques foi encenada por uma única pessoa dentro do país, em oposição a um grupo organizado. Os relatórios também disseram que a polícia espanhola descartou o envolvimento dos serviços de inteligência russos.