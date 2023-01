O Ministério das Relações Exteriores russo afirmou que os países da Aliança Atlântica “brincam com fogo” ao fornecerem armas a Kiev. O porta-voz do presidente da Federação da Rússia , Dmitry Peskov, observou que o fornecimento de armas à Ucrânia pelo Ocidente não contribui para o sucesso das negociações entre a Rússia e a Ucrânia e terá um efeito negativo. O ministro russo Lavrov afirmou anteriormente que os Estados Unidos e a OTAN estão diretamente envolvidos no conflito na Ucrânia, “não apenas no fornecimento de armas, mas no treinamento” de militares ucranianos no Reino Unido Itália e em outros países.