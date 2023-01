A Rússia está pronta para trabalhar com os EUA na segurança global, disse Gatilov

Em Genebra, após a reunião entre os presidentes da Federação Russa e dos Estados Unidos no verão de 2021, foram realizadas duas rodadas de consultas interdepartamentais da Federação Russa e dos Estados Unidos sobre estabilidade estratégica. Como resultado da última reunião, que decorreu no final de setembro de 2021, avançou-se em várias questões, incluindo a constituição de dois grupos de trabalho – “sobre os princípios e objetivos do futuro do controlo de armas” e “sobre as capacidades e ações que possam ter um efeito estratégico”. Em 2022, os Estados Unidos suspenderam unilateralmente o diálogo sobre questões estratégicas.