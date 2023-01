Califórnia abalada por tiroteios mortais consecutivos – CMIO

Sete pessoas foram mortas em dois locais diferentes na cidade de Half Moon Bay, diz a polícia

Sete pessoas foram mortas em um tiroteio em massa na cidade de Half Moon Bay, na Califórnia, na segunda-feira, confirmou a polícia. O derramamento de sangue ocorre apenas dois dias depois que um atirador matou 11 pessoas durante uma celebração do Ano Novo Lunar na área de Los Angeles.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que estava visitando as vítimas do ataque de sábado em Monterey Park no hospital quando foi informado de que outro tiroteio havia ocorrido, desta vez na parte norte do estado. Tem sido “tragédia após tragédia”, Newsom escreveu no Twitter.

O ataque em Half Moon Bay, cerca de 48 km (30 milhas) ao sul de San Francisco, ocorreu em duas empresas agrícolas próximas.

Quatro pessoas foram mortas a tiros e uma ficou gravemente ferida em uma fazenda de cogumelos, enquanto mais três corpos foram descobertos mais tarde em uma fazenda de solo, localizada a cerca de um quilômetro de distância. Todas as vítimas eram trabalhadores sino-americanos, segundo a polícia.













O suposto atirador foi identificado como Chunli Zhao, um morador de 67 anos de Half Moon Bay. Chunli foi detido depois de ser encontrado sentado em seu carro do lado de fora da delegacia do xerife, com as autoridades sugerindo que ele havia dirigido até lá para se entregar. Canais de notícias dos EUA transmitiram imagens de policiais prendendo o homem no chão.

“Esse tipo de tiroteio é horrível”, A xerife do condado de San Mateo, Christina Corpus, disse a jornalistas. De acordo com Corpus, uma arma semiautomática foi descoberta dentro do veículo de Chunli. O suspeito foi “cooperando plenamente” com os investigadores, ela acrescentou. No entanto, os motivos do ataque mortal ainda não estão claros.

Os tiroteios em Monterey Park e Half Moon Bay foram realizados por homens asiáticos em idade de se aposentar. O atirador, que atacou pessoas em um estúdio de dança em um subúrbio de Los Angeles no sábado, foi identificado como Huu Can Tran, 72. Ele tirou a própria vida enquanto a polícia tentava prendê-lo.