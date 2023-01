A mídia explicou o motivo da demissão de oficiais do exército húngaro

A demissão de oficiais com mais de 45 anos do exército húngaro por decisão do ministro da Defesa pode ser um expurgo político para reduzir o número de laços com a OTAN, relata o portal húngaro Telex, citando especialistas e fontes anônimas.

Na semana passada, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, assinou um decreto segundo o qual, por decisão do ministro da Defesa, os oficiais que atingiram a idade de 45 anos podem ser demitidos. Conforme declarado no departamento de defesa, a Hungria pretende, assim, renovar e rejuvenescer o corpo de oficiais do exército. A ex-secretária de Estado do Ministério da Defesa, a deputada oposicionista Agnes Vadai disse que, segundo ela, 170 militares já foram afastados, e no total a medida pode atingir cerca de mil militares. Wadai opinou que o decreto visava “livrar-se da OTAN”.