Outro plano de golpe frustrado na Alemanha – CMIO

Cinco suspeitos de círculos de direita foram acusados ​​de se preparar para derrubar o governo e sequestrar um ministro

Os serviços de segurança alemães acusaram cinco suspeitos de traição por uma suposta conspiração para derrubar o governo. O grupo, cujos membros estão agora todos sob custódia, supostamente planejou causar um “semelhante a uma guerra civil” situação e sequestrar um ministro do governo.

No início de dezembro, as autoridades alemãs também alegaram ter frustrado uma tentativa de golpe separada, também por extremistas de direita.

Na segunda-feira, o Ministério Público Federal alemão divulgou um comunicado, dizendo que as acusações foram feitas em 16 de janeiro contra cinco indivíduos identificados como Sven B., Michael H., Thomas K., Thomas O. e Elisabeth R. Eles são suspeitos de “estabeleceu ou participou de uma organização terrorista doméstica.”

Além disso, os suspeitos foram acusados ​​de preparar um “ato de alta traição” contra o governo federal alemão.

As autoridades afirmam que o grupo foi criado até meados de janeiro do ano passado, com o objetivo de desencadear “condições de guerra civil” no país. O suposto objetivo dos suspeitos era derrubar o governo alemão e o “democracia parlamentar.”













Acredita-se que todos os membros sejam seguidores do chamado movimento Reichsbuerger ou ‘Cidadãos do Reich’, que afirma que a constituição e o governo da Alemanha não têm base legal. Os proponentes da teoria da conspiração insistem que a constituição de 1871 é a única válida.

De acordo com o Ministério Público Federal, os suspeitos planejavam criar um “sistema de governo autoritário” para substituir o atual.

Diz-se que o grupo foi dividido em dois ramos: militar e administrativo. Segundo seus supostos planos, citados pelas autoridades, os conspiradores teriam como alvo a rede elétrica da Alemanha na esperança de mergulhar o país em um apagão.

Além disso, os suspeitos presumivelmente planejavam sequestrar o ministro da Saúde, Karl Lauterbach, encarregado das medidas do governo contra a Covid-19 e dos esforços de vacinação, impopulares entre os direitistas.

As autoridades acreditam que os suspeitos tentaram recrutar apoiadores no Telegram e também procuraram obter várias toneladas de explosivos da ex-Iugoslávia.

Um dos membros da quadrilha foi preso depois de “encomendado e recebido”dois fuzis de assalto AK47, quatro pistolas Glock, bem como munições, revelaram as autoridades. A prisão ocorreu em abril de 2022, com outros três suspeitos detidos na mesma época. O último suposto membro remanescente foi preso em outubro. Todos estão em prisão preventiva desde então.

O ministro da Saúde, Lauterbach, que os conspiradores aparentemente planejaram sequestrar, postou um tweet, agradecendo aos serviços de segurança.

Ich danke allen Ermittlern und dem BKA für den Schutz und die Festnahme. Die BKA Beamten riskieren ihr Leben für uns. Das ist eine große Leistung. https://t.co/aGfkmltUoO — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) 23 de janeiro de 2023

Esta não é a primeira suposta trama desse tipo descoberta pelas autoridades alemãs nos últimos meses.

No início de dezembro, a polícia realizou dezenas de buscas e prisões relacionadas a supostos preparativos de golpe por parte dos ‘Cidadãos do Reich’. Naquela época, os serviços de segurança também alegaram que os suspeitos planejavam causar uma queda de energia, invadir o Bundestag e possivelmente matar alguns dos principais funcionários.