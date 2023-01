UE instada a aumentar gastos para competir com os EUA – CMIO

Líderes do bloco se reunirão no próximo mês para discutir possíveis respostas ao que consideram medidas injustas

A Alemanha e a França pediram à UE que intensifique seu apoio à indústria doméstica e libere investimentos maciços para evitar que as empresas americanas fiquem para trás à luz da Lei de Redução da Inflação (IRA) dos EUA, que consideram discriminatória.

No domingo, o chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente francês Emmanuel Macron se reuniram em Paris para discutir como a UE deve responder ao controverso programa americano.

O IRA é um pacote de US$ 430 bilhões aprovado pelo Congresso em agosto que visa combater a mudança climática, aumentar os gastos sociais, combater a inflação e reduzir os preços da energia. Oferece incentivos fiscais generosos para empresas americanas que investem em energia limpa e subsídios significativos para veículos elétricos domésticos, baterias e projetos de energia renovável.

A legislação provocou temores na UE de que o “protecionista” medidas podem ser “discriminatório” perante as empresas europeias. O bloco argumenta que a lei não cumpre as regras internacionais e incitaria injustamente as empresas a transferir investimentos da Europa para os EUA.

"A primeira coisa é garantir que nós, como União Europeia, não sejamos tratados pior do que vizinhos imediatos, como Canadá e México, por exemplo – isso não pode ser aceito", disse. Scholz disse em entrevista coletiva conjunta com Macron no Palácio do Eliseu. O presidente francês, que anteriormente criticou a provisão de subsídios no IRA como "super agressivo" acrescentou que a UE "uma convergência real nas respostas que estamos trazendo."













Os líderes do bloco europeu se reunirão no próximo mês para discutir suas opções. Uma delas é entrar com uma reclamação na Organização Mundial do Comércio (OMC). Também está sendo considerado um plano de apoio que provavelmente incluiria condições mais lucrativas para os estados membros investirem em empresas domésticas. Os fundos da UE também podem ser alocados para empresas em dificuldades, informou a Bloomberg na segunda-feira.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, propôs um novo programa de títulos para ajudar a compensar a desigualdade financeira entre os estados membros da UE e permitiria que nações sem dinheiro investissem mais em tecnologia verde.

Enquanto isso, vários estados da UE, incluindo Dinamarca, Finlândia, Irlanda, Holanda, Polônia e Suécia, alertaram que subsídios retaliatórios podem desencadear uma corrida entre os países e causar uma fragmentação no mercado interno. De forma mais ampla, a medida poderia dividir a economia global e aumentar os preços ao consumidor.

