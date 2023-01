EUA 'não estão preparados' para uma guerra com a China, aponta think tank norte-americano

As suas avaliações no estudo são igualmente sombrias. “O principal problema é que a base industrial de defesa dos EUA – incluindo a base industrial de munições – não está atualmente equipada para suportar uma guerra convencional prolongada”, alertou o analista.

Jones afirma que suas conclusões são baseadas em “dados publicamente disponíveis sobre os sistemas de armas e munições, incluindo dados compilados pelo [Departamento da Defesa] … entrevistas com dezenas de funcionários do Pentágono, do Congresso dos EUA, da indústria de defesa e especialistas com conhecimento sobre o assunto, bem como “resultados dos jogos de guerra e outras análises”.