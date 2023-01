Vulcão Anak Krakatoa entra em erupção na Indonésia

“O vulcão entrou em erupção oito vezes desde a manhã de segunda-feira. Na terça-feira, uma coluna de cinzas vulcânicas atingiu uma altura de cerca de dois quilômetros e se estendeu sobre o estreito. Para evitar eventos indesejáveis, as autoridades na terça-feira proibiram a população de se aproximar do vulcão. de cinco quilômetros”, diz o relatório. agências.

A erupção foi classificada como o terceiro dos quatro níveis de perigo de acordo com o sistema adotado na Indonésia.

Anteriormente, no local do vulcão Anak-Krakatau (cujo nome se traduz literalmente como “filho de Krakatau”), localizava-se o famoso vulcão Krakatau. No entanto, a erupção de 1883, que causou a morte de 35 mil pessoas, destruiu o vulcão. Como resultado de uma série de erupções em 1927-1930, o vulcão Anak-Krakatau surgiu neste local.