Doadores em potencial podem treinar tropas ucranianas enquanto esperam o consentimento de Berlim para enviar tanques, sugere um ministro

O novo ministro da Defesa da Alemanha disse que os países que possuem tanques de batalha Leopard 2 devem começar a treinar as tropas ucranianas sobre como operá-los, embora Berlim ainda não tenha decidido se enviará seus próprios tanques.

“Não estamos a impedir ninguém” desejando preparar os tanques para transferência, enfatizou Boris Pistorius durante uma coletiva de imprensa conjunta com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, em Berlim na terça-feira.

O ministro explicou que Berlim está olhando para sua própria frota de Leopard 2s, mas é “não é apenas uma questão de contar os tanques, sabemos quantos temos… Precisamos olhar para o potencial que a indústria tem, os estoques que eles têm e, claro, a compatibilidade” de diferentes modelos e peças de reposição.

Stoltenberg acolheu os comentários, expressando confiança de que “encontraremos uma solução em breve” e reiterando a urgência de armar a Ucrânia.

“Devemos fornecer sistemas mais pesados ​​e avançados para a Ucrânia e devemos fazê-lo mais rápido”, disse. disse o chefe da OTAN. No entanto, ele defendeu a Alemanha das críticas sobre o atraso na entrega dos tanques.













Stoltenberg saudou o papel de Berlim como um importante fornecedor de assistência militar a Kiev, declarando que “armas da Alemanha estão salvando vidas na Ucrânia todos os dias.” Ele também disse que outros sistemas de defesa prometidos pela Alemanha e outros doadores seriam um “enorme contribuição adicional para as capacidades de combate da Ucrânia.”

Alguns membros da OTAN, incluindo a Polônia, criticaram o governo do chanceler Olaf Scholz por sua relutância em permitir a transferência de tanques de guerra de fabricação alemã para a Ucrânia. Varsóvia indicou que está pronta para enviar seus tanques sem o consentimento de Berlim, mas tanto Pistorius quanto Stoltenberg insistiram que a disputa não é um sinal de desunião na aliança liderada pelos Estados Unidos.

Os membros da OTAN têm armado a Ucrânia contra a Rússia nos últimos 11 meses, alegando que as armas ajudarão Kiev a retomar as terras que perdeu no conflito. O governo russo acusou os EUA e seus aliados de prolongar o conflito ao impedir a Ucrânia de assinar uma trégua com a Rússia.

O Kremlin insistiu repetidamente que Moscou alcançará seus objetivos, pois são essenciais para sua segurança nacional, independentemente de quanta ajuda a Ucrânia receba.