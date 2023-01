Grupo do crime organizado, que transportava ilegalmente ucranianos para a UE, foi liquidado na Moldávia

A polícia moldava liquidou um grupo criminoso que organizava um esquema para o transporte ilegal de ucranianos para a União Europeia, informou o serviço de imprensa do departamento.

“Funcionários do Departamento de Investigação do Crime Organizado liquidaram um grupo criminoso que exportava ilegalmente cidadãos da Ucrânia para a Moldávia de várias maneiras, com o objetivo de chegar posteriormente aos países da UE, por quantias impressionantes de dinheiro”, diz o site da polícia.