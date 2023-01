Dados confidenciais sobre caças F-16 dos EUA são revelados em fórum de simulador de combates

De acordo com a revista PC Gamer, o jogador, identificado como spacenavy90, escreveu em um fórum do jogo que havia encontrado “uma coisa interessante” enquanto pesquisava sobre o uso dos mísseis guiados por radar AIM-120 pelo F-16, anexando, ao mesmo tempo, um documento de divulgação restrita.

O documento se tratava de um manual de voo do F-16 ou parte dele, informou o portal Aerotime.

Segundo os usuários do fórum, apesar do status confidencial do documento ter expirado, sua divulgação não é permitida.