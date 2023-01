Vice-Ministro do Desenvolvimento Comunitário da Ucrânia renuncia

No domingo, a promotoria anticorrupção especializada da Ucrânia disse que pegou o vice-ministro de Comunidades, Territórios e Desenvolvimento de Infraestrutura e outros membros do grupo em um suborno de US$ 400.000. Segundo a mídia ucraniana, foi Vasily Lozinsky. Mais tarde, o Ministro da Infraestrutura Alexander Kubrakov disse que o Gabinete de Ministros da Ucrânia demitiu Lozinsky do cargo de Vice-Ministro do Desenvolvimento Comunitário.