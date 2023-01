Serviços públicos do Reino Unido pagam às pessoas para desligar as luzes – CMIO

Mais de duas dúzias de empresas de energia estão incentivando financeiramente o uso de menos eletricidade durante os horários de pico

Mais de um milhão de residências e empresas do Reino Unido serão pagas para usar menos energia entre 17h e 18h, horário local, na segunda-feira, como parte do Serviço de Flexibilidade de Demanda (DFS) da Rede Nacional, destinado a evitar apagões durante períodos de alto uso.

Os clientes de qualquer um dos 26 fornecedores de energia do Reino Unido podem receber uma pequena quantia por cortar seu uso abaixo dos níveis médios durante o período de uma hora, anunciou a National Grid no domingo, alertando que o país está enfrentando “mais apertado do que o normal” margens de abastecimento. É a primeira vez que o esquema é implementado desde que foi anunciado no ano passado, além dos testes.

O valor recebido varia dependendo de quanto o cliente consegue reduzir seu uso habitual, com cerca de £ 3 distribuídos para cada quilowatt-hora economizado. Os pagamentos estimados variam entre £ 6 e £ 20.













Caso seja necessária energia adicional, três usinas a carvão que deveriam ser desativadas em setembro em meio à transformação de energia verde do Reino Unido foram colocadas em espera, revelou a National Grid no domingo.

No entanto, a concessionária enfatizou que os clientes não deveriam se preocupar, insistindo que estava apenas implementando o DFS e explorando as usinas de carvão como “medidas de precaução” para “manter o buffer de capacidade sobressalente que precisamos.” A National Grid alertou anteriormente que blecautes de três horas podem ser possíveis durante janeiro e fevereiro em caso de escassez de energia. O Reino Unido importa cerca de metade de sua energia, e os custos dispararam porque as sanções ocidentais à Rússia limitaram severamente o suprimento disponível para os países participantes.

Os críticos rejeitaram o DFS, argumentando que requer muito trabalho para uma economia mínima. Outros veem isso como uma penalidade injusta aplicada àqueles que não têm medidores inteligentes instalados, pois apenas os clientes cujas residências ou empresas estão equipadas com os dispositivos controversos podem participar.

No entanto, o chefe do projeto Craig Dyke tem grandes planos, declarando que o DFS irá “avançar em direção ao zero líquido” e chamando-o de “o começo de algo muito, muito maior.”