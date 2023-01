Rússia proibirá revendas de petróleo sob o teto de preço ocidental – mídia – CMIO

Os exportadores domésticos de petróleo terão que garantir que os compradores não usem o mecanismo para revenda

Os exportadores russos podem em breve ser proibidos de vender petróleo a compradores sob o mecanismo de teto de preço ocidental, informou a agência de notícias Kommersant, citando fontes do governo.

De acordo com o relatório, o Ministério da Energia preparou um projeto de decreto obrigando as pessoas jurídicas e os indivíduos russos a evitar as cláusulas de limite de preço do petróleo impostas pelo Ocidente em seus contratos com compradores estrangeiros. Eles também terão que garantir que esses compradores, incluindo comerciantes e agentes, cumpram esse requisito para a futura revenda do petróleo russo.

Os contratos também terão que passar por inspeção na Alfândega Federal. Se a agência constatar alguma violação, em especial qualquer menção ao preço máximo, poderá proibir a exportação dos produtos especificados nos contratos.

O projeto de documento ainda não foi aprovado pelo governo, disseram fontes à agência de notícias. Até agora, o Ministério da Energia se recusou a comentar o relatório.

O teto de preço do petróleo russo, introduzido pelo G7, UE e Austrália, entrou em vigor em 5 de dezembro. Ele proíbe as empresas ocidentais de fornecer seguros e outros serviços a navios que transportam petróleo russo, a menos que a carga seja comprada a US$ 60 ou menos por barril. O limite pode ser revisado em março, já que o petróleo russo está sendo negociado abaixo desse nível. Em 5 de fevereiro, a coalizão ocidental também introduzirá um teto de preço para os produtos petrolíferos russos; no entanto, seus detalhes ainda estão sendo discutidos.

A Rússia se opôs à iniciativa de teto de preço desde o início. No mês passado, o presidente Vladimir Putin assinou um decreto proibindo o fornecimento de petróleo e derivados russos a compradores estrangeiros que “diretamente ou indiretamente” mencione o limite em seus contratos. A proibição valerá por cinco meses, de 1º de fevereiro a 1º de julho de 2023. O Kremlin especificou que o decreto também se aplica a contratos assinados antes de 1º de fevereiro, caso mencionem o preço máximo.

