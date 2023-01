A Rheinmetall disse à mídia que poderia dar 139 Leopards para a Ucrânia, com o primeiro lote previsto para abril ou maio.

O fabricante alemão de armas Rheinmetall revelou que poderia fornecer mais de cem tanques Leopard de várias modificações para a Ucrânia no próximo ano.

Apesar da crescente pressão, Berlim até agora não concordou em dar o hardware para Kiev. A ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock, no entanto, deixou claro que o governo alemão não impedirá outros países dispostos a doar alguns de seus próprios tanques Leopard.

Falando ao site de notícias RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), o porta-voz da Rheinmetall disse: “Do Leopard 2A4 temos 22 veículos, que poderíamos operacionalizar e entregar na Ucrânia.” Este processo, no entanto, deverá demorar cerca de um ano, de acordo com o relatório publicado na terça-feira.

O fabricante alemão de armas tem 29 tanques Leopard 2A4 adicionais que estão sendo revisados ​​como parte do programa de transferência de armas de Berlim com outras nações europeias, revelou o porta-voz. Os veículos estarão operacionais em abril ou maio.

O representante da Rheinmetall acrescentou que a empresa também poderia fornecer 88 modelos Leopard 1 mais antigos, mas não deu prazos, citando incerteza geral sobre o assunto.













De acordo com a lei alemã, os operadores estrangeiros de armas fabricadas na Alemanha devem solicitar autorização de Berlim se desejarem entregá-las a terceiros países.

Falando à emissora francesa LCI no domingo, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, disse que, se países como a Polônia pedirem oficialmente essa permissão, Berlim “não ficaria no caminho.”

O comentário do principal diplomata indicou uma aparente mudança de opinião da Alemanha, que até na sexta-feira reiterou sua relutância em permitir a transferência de Leopards para a Ucrânia.

A posição expressa pelo ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, durante uma reunião do Grupo de Contato da Ucrânia na Base Aérea de Ramstein nos EUA foi recebida com frustração generalizada, especialmente da Polônia. O primeiro-ministro Mateusz Morawiecki disse um “coalizão menor” poderia ser criado para facilitar as entregas dos tanques de fabricação alemã, apesar da oposição de Berlim.

Moscou acusou as nações ocidentais de travar uma guerra por procuração contra ela via Ucrânia. As autoridades russas também argumentaram repetidamente que, ao fornecer a Kiev armas cada vez mais avançadas, seus apoiadores estão apenas prolongando o conflito e arriscando um confronto direto com Moscou.

Comentando sobre a possibilidade de tanques ocidentais serem entregues à Ucrânia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na sexta-feira passada que o armamento não faria muita diferença no campo de batalha.

Anteriormente, ele disse armadura ocidental “vai queimar como o resto” das armas fornecidas a Kiev.