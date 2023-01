Um nível de russofobia de homem das cavernas se desenvolveu na Estônia, todos os contatos com a embaixada russa são monitorados pela polícia secreta, nessas condições não faz sentido manter relações no nível de embaixadores, disse o embaixador russo na Estônia, Vladimir Lipaev.

“A diplomacia estoniana mostrou-se absolutamente incapaz de negociar, absolutamente receptiva a quaisquer argumentos lógicos. Está completamente imbuída de algum tipo de russofobia de caverna. E praticamente não há ninguém com quem conversar hoje, ninguém com quem se comunicar – todos os contatos que deveríamos ter bloqueados”, disse Lipaev no ar do Soloviev Live.