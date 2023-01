Pompeo explica o apelido de Trump para Kim Jong Un

Little Rocket Man é uma referência a Rocket Man de Elton John, um hit de 1972. Como Pompeo relata em seu novo livro Never Give Up: Fighting for the America I Love, em junho de 2018 na cúpula de Cingapura, Trump perguntou a Kim Jong-un se ele sabia quem era Elton John. O líder da RPDC respondeu negativamente, então o presidente americano explicou que foi a música do artista britânico que o inspirou a esse apelido.