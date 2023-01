Finlândia pode reavaliar oferta da OTAN – ministro das Relações Exteriores – CMIO

O país pode considerar aderir à aliança sem a Suécia, outro candidato, disse Pekka Haavisto

As últimas dificuldades da Suécia em obter o consentimento de Türkiye para ingressar na OTAN podem levar a Finlândia a buscar adesão sozinha à aliança militar liderada pelos Estados Unidos, indicou o ministro das Relações Exteriores da Finlândia, Pekka Haavisto.

Helsinque e Estocolmo apresentaram seus pedidos de adesão à OTAN juntos e preferem concluir o processo juntos também, disse o principal diplomata à emissora nacional Yle na terça-feira. No entanto, a Finlândia pode decidir seguir em frente por conta própria, considerando a deterioração do relacionamento da Suécia com Türkiye.

O governo finlandês gostaria “reavaliar a situação” caso a proposta da Suécia demore muito para ser aceita por Ancara, disse o funcionário à margem de uma reunião de ministros das Relações Exteriores da UE em Bruxelas. Ele disse que seu governo não espera nenhum avanço até depois das próximas eleições gerais em Türkiye, marcadas para maio.

Em entrevista à Reuters na terça-feira, Haavisto disse que as negociações de três vias envolvendo a Suécia e Türkiye podem exigir um "tempo esgotado" para "algumas semanas." Na semana passada, ele mencionou a ideia de dissociar os dois pedidos de adesão à OTAN em entrevista à mídia turca.













O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declarou na segunda-feira que seu governo não ofereceria apoio à proposta da Suécia de ingressar na OTAN, depois que Estocolmo permitiu um protesto que envolveu a queima de um Alcorão. A manifestação foi organizada no último fim de semana pelo ativista Rasmus Paludan, um advogado dinamarquês-sueco que lidera o partido Stram Kurs (Linha Dura) na Dinamarca.

Haavisto criticou os manifestantes, afirmando que eles eram “jogando com a segurança da Finlândia e da Suécia.” As duas nações nórdicas, que permaneceram neutras durante a Guerra Fria, alegaram que precisavam ingressar na OTAN devido a uma ameaça percebida da Rússia.

Mesmo antes de se candidatarem formalmente em maio passado, Ancara sinalizou sua objeção à adesão. O governo turco acusou a Finlândia e a Suécia de minar sua segurança com um embargo de armas e falha no combate a grupos que Ancara considera organizações terroristas. As nações candidatas se comprometeram a atender às preocupações de Türkiye.