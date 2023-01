Ministério das Relações Exteriores da Finlândia admite a possibilidade de ingressar na OTAN sem a Suécia

As relações entre a Suécia e a Turquia se deterioraram devido aos protestos dos últimos dias em Estocolmo. Ancara disse mais tarde que a Suécia não deveria contar com o apoio turco para sua tentativa de ingressar na OTAN.

“Precisamos avaliar a situação. Aconteceu alguma coisa que a longo prazo possa interferir no progresso da Suécia no projeto (adesão à OTAN). É muito cedo para falar sobre isso”, disse Haavisto no ar da emissora pública YLE, respondendo à pergunta se faz sentido para a Finlândia continuar avançando com a aprovação do aplicativo no mesmo ritmo que a Suécia.