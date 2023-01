Maior campo de gás da UE vai fechar – oficial – CMIO

O risco crescente de terremotos torna o local perigoso para operar, disse o secretário de estado holandês para mineração ao Financial Times

O governo holandês deve interromper a produção no campo de gás de Groningen ainda este ano, disse o secretário de estado para indústrias extrativas, Hans Vijlbrief, ao Financial Times. O site já está produzindo apenas uma fração de sua capacidade, e é “muito perigoso” para continuar operando, de acordo com o funcionário.

“Não abriremos mais por questões de segurança…. Não vou fazer isso porque significa que você aumenta as chances de terremotos, pelos quais não quero ser responsável”, disse ele à agência de notícias.

“É muito, muito simples: todo mundo que tem algum conhecimento sobre o perigo de terremotos me diz que é realmente muito perigoso continuar produzindo [at Groningen]. Estou bastante convencido de que é sensato fechá-lo”, continuou Vijlbrief.

O funcionário observou que planeja fechar o local até 1º de outubro, mas isso dependerá se a UE terá gás suficiente após o inverno. Se necessário, o campo poderá continuar operando até outubro de 2024.

Há cerca de US$ 1 trilhão em reservas de gás em Groningen, que foi inaugurado em 1963 e produziu mais de 50 bilhões de metros cúbicos de gás em seu pico há dez anos. No entanto, como o processo de extração causava terremotos que ameaçavam as casas dos moradores locais, a produção acabou sendo cortada. Até 100 tremores induzidos por perfuração foram registrados em torno de Groningen anualmente desde a década de 1980, com cerca de 160.000 pedidos de danos à propriedade arquivados até o momento, de acordo com o FT.

A Holanda foi pressionada pelas autoridades da UE para aumentar a produção no local no ano passado, quando uma queda no fornecimento da Rússia fez com que os preços do gás no continente disparassem para máximos históricos. Embora Haia tenha rejeitado essas ligações, adiou os planos de fechar o campo. Sua produção anual foi reduzida para 2,8 bilhões de metros cúbicos (bcm), já que produzir mais de 5 bcm aumentaria o risco de terremotos, disse Vijlbrief.













A Rússia costumava ser o maior fornecedor de gás para a UE, respondendo por 40% (155 bilhões de metros cúbicos) do consumo total de gás da UE em 2021. No ano passado, Moscou foi forçada a interromper o fornecimento de gás pelos gasodutos Yamal-Europe e Nord Stream 1 devido a sanções relacionadas com a Ucrânia. No final de setembro, as entregas pelo Nord Stream 1 pararam completamente depois que o oleoduto foi sabotado.

A Rússia continua a fornecer gás a certos compradores europeus por meio de uma linha de trânsito através da Ucrânia e do gasoduto TurkStream através de Türkiye, mas os volumes são apenas uma fração do que eram em 2021. Especialistas do setor alertam que a UE, embora relativamente segura no fornecimento no momento devido aos altos níveis de armazenamento, podem enfrentar dificuldades quando chegar a hora de reabastecer as lojas para o próximo inverno.

