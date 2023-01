Número de empresas ocidentais saindo da Rússia revelado – CMIO

O estudo se concentrou em empresas que abriram mão de sua participação acionária ou venderam pelo menos uma subsidiária

Menos de 9% das empresas da UE e dos países do G7 que possuíam subsidiárias na Rússia deixaram o país desde a introdução de sanções no ano passado, descobriu uma pesquisa de economistas da Universidade de St. Gallen, na Suíça.

O estudo, baseado em informações do OBRIS, um banco de dados global contendo informações sobre milhões de empresas, mostrou que 36.000 empresas internacionais, incluindo 3.444 subsidiárias de entidades estrangeiras, operavam na Rússia em abril de 2022, com um total de 2.405 subsidiárias pertencentes a 1.404 Empresas da UE e do G7.

Os pesquisadores verificaram então quantas dessas empresas haviam desistido de suas participações ou vendido suas filiais e concluíram que das 1.404 empresas, apenas 120 (8,5%) o fizeram.

Os autores do relatório observaram que se concentraram apenas nas empresas que retiraram suas participações acionárias e não olharam para outros laços comerciais, como exportações, licenciamento e franquias. Eles descobriram que no final de novembro de 2022 “8,5% das empresas da UE e do G7 haviam alienado pelo menos uma de suas subsidiárias russas.”

No entanto, várias empresas internacionais proeminentes pararam de trabalhar na Rússia devido à pressão das sanções. A lista inclui montadoras americanas, europeias e japonesas (Ford, Renault, Toyota), grandes empresas de energia (ExxonMobil, Shell), bancos (Deutsche Bank, Sociеtе Gеnеral, Citi), empresas de consultoria (McKinsey, KPMG), varejistas (IKEA), restaurantes e redes hoteleiras (McDonaldʼs, Starbucks, Marriott), marcas de roupas (H&M, Nike), entre outras.

