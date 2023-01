UE aprova novo pacote de armas para a Ucrânia — CMIO

Os ministros das Relações Exteriores do bloco concordaram em dar a Kiev quase US$ 550 milhões em armas

Os ministros das Relações Exteriores da UE aprovaram uma nova parcela de ajuda militar à Ucrânia na segunda-feira, disseram autoridades suecas. A bonança de armas vale US$ 542 milhões, mas não inclui os tanques alemães nos quais Kiev e seus aliados depositam suas esperanças.

Os 27 ministros das Relações Exteriores do bloco concordaram com o pacote de € 500 milhões (US$ 542 milhões) após discussões em Bruxelas. A Suécia, que detém a presidência rotativa do Conselho Europeu, anunciou o acordo no Twitter, afirmando: “Continuamos firmes em nosso apoio às Forças Armadas ucranianas.”

O dinheiro para as armas será retirado do ‘European Peace Facility’, um fundo que o bloco usa para financiar militares estrangeiros. A Ucrânia já recebeu € 3,1 bilhões (US$ 3,36 bilhões) desse fundo, com a ajuda distribuída em sete pacotes sucessivos desde o início da operação militar russa em fevereiro passado.













Este fornecimento de armas à Ucrânia representou uma reviravolta na política de longa data da UE de não comprar armas para uso em guerras estrangeiras. Antes de fevereiro passado, o ‘Peace Facility’ havia sido usado apenas para fornecer equipamentos não letais para a Geórgia, Mali, Moldávia, Moçambique e Ucrânia, por um total de menos de US$ 125 milhões.

Até o momento, os EUA financiaram a maior parte das despesas da Ucrânia, alocando mais de US$ 110 bilhões para a economia e as forças armadas do país desde o início do conflito e fornecendo armamentos cada vez mais pesados ​​e poderosos.

No entanto, Washington se recusa a doar seus principais tanques de batalha M1 Abrams, deixando as autoridades ucranianas e seus mais fervorosos apoiadores europeus – predominantemente os estados bálticos e do leste europeu – para pressionar a Alemanha a preencher esse papel.

Kiev solicitou repetidamente que a Alemanha fornecesse seus militares com tanques Leopard 2 e permitisse que outros usuários europeus do Leopard doassem suas frotas. Berlim ainda não tomou uma decisão oficial sobre o envio de seus próprios Leopards, mas a ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, disse no domingo que seu governo não impediria a Polônia de enviar seu estoque de tanques para a Ucrânia.

A Rússia alertou que as entregas de armas ocidentais apenas prolongarão o conflito, ao mesmo tempo em que tornarão as nações ocidentais participantes de fato. Se a Alemanha ceder e enviar seus tanques, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse no início desta semana que eles “pode queimar e eles vão queimar como o resto [of the Western weapons].”