Florescimento do comércio Rússia-Irã — CMIO

Espera-se que o volume de negócios cresça ainda mais sob um novo acordo de livre comércio entre Teerã e a União Econômica da Eurásia

O comércio entre a Rússia e o Irã aumentou 15% no ano passado, chegando a US$ 4,6 bilhões, disse Vyacheslav Volodin, presidente da Duma, em uma reunião do governo na segunda-feira.

De acordo com o principal legislador, os dois países estão tomando medidas ativamente para construir o comércio mútuo, que é “extremamente importante nas condições de pressão das sanções sobre nossos países.”

Ele também elogiou o memorando sobre livre comércio entre o Irã e a União Econômica Eurasiática (EEU), liderada pela Rússia, que foi assinado na semana passada, dizendo que o acordo ajudará a expandir ainda mais o comércio Rússia-Irã.

Segundo Volodin, os dois países devem agora concentrar-se em aumentar a eficiência da cooperação mútua nos setores financeiro e bancário, em particular, aumentando o uso de moedas nacionais nos assentamentos, usando os sistemas de pagamento russo ‘Mir’ e iraniano ‘Shetab’ .

“É importante usar as liquidações em moedas nacionais de forma mais ativa. Muito já foi feito a esse respeito – agora a participação do rublo e do rial em acordos mútuos ultrapassa 60%. O trabalho sobre a aplicação conjunta de sistemas de pagamentos nacionais está sendo concluído. Isso minimizará o impacto das sanções, mas também, é claro, abordará questões relacionadas à cooperação mutuamente benéfica”, afirmou Volodin.













O comércio com o Irã é significativo para a Rússia por si só, mas também é visto como um “ponte logística” entre a Rússia e o Oriente Médio, Sul e Sudeste Asiático, devido à localização geográfica do Irã.

A cooperação entre os dois países ganhou força no ano passado, em meio a sanções ocidentais contra Moscou e Teerã. Ao longo de 2022, ambos os lados chegaram a uma série de acordos expandindo a cooperação mútua, desde acordos de troca de fornecimento de turbinas iranianas, peças de reposição e equipamentos de aeronaves, até contratos para a construção conjunta de gasodutos.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT