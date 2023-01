MOSCOU, 24 de janeiro – RIA Novosti, Renat Abdullin. Nos Nos Estados Unidos , cresce um escândalo em torno do armazenamento ilegal de documentos classificados pelo presidente Joe Biden. Sua casa foi revistada. Sobre como a sociedade americana reage a isso e o que ameaça o chefe de estado – no material da RIA Novosti.

Já o terceiro episódio

No fim de semana passado, o Departamento de Justiça e o FBI realizaram uma busca de 13 horas na mansão Biden em Wilmington, Delaware. Isso foi acordado com os advogados do presidente. Ele mesmo foi passar o fim de semana em outra residência.

© AP Photo / Carolyn Kaster Um veículo do FBI na entrada da casa do presidente Joe Biden em Wilmington, Delaware © AP Photo / Carolyn Kaster Veículo do FBI na entrada da casa do presidente Joe Biden em Wilmington, Delaware

Foram apreendidos pelo menos seis documentos estatais com diferentes categorias de sigilo. Inclusive recebido por Biden quando era senador (1973-2009) e vice-presidente (2009-2017), disse o advogado Bob Bauer.

Ele não especificou qual foi o motivo imediato da busca. Segundo ele, os próprios representantes de Biden insistiram no “avanço mais rápido do processo”.

Esta é a terceira vez que documentos secretos são encontrados em poder do presidente. Pela primeira vez – em novembro de 2022, no think tank em Washington. A Casa Branca admitiu: Biden usou essas instalações para trabalhar.

Em Wilmington, também houve buscas antes, mas não em um prédio residencial, mas em uma garagem e anexos. E eles encontraram algum material confidencial lá.

pressão republicana

A equipe jurídica de Biden chegou a um acordo para inspecionar a mansão de Delaware com John Lausch, o procurador dos EUA que liderou a investigação original no ano passado. Seu sucessor, Robert Hur, que era conselheiro especial permanente no caso, logo assumirá e continuará seu trabalho.

Ambos são colaboradores próximos do ex-presidente Donald Trump, que os ajudou em suas carreiras.

No verão, também foram confiscados documentos em sua propriedade na Flórida, que, segundo os investigadores, ele não tinha o direito de retirar da Casa Branca.

Trump chamou a história de uma caça às bruxas liderada pelos democratas. Biden se viu exatamente na mesma situação.

Claro, os republicanos vão tirar vantagem disso. Eles já exigiram detalhes completos dos documentos e seu potencial impacto na segurança nacional.

O deputado James Comer, em uma carta ao chefe de gabinete da Casa Branca, disse que Biden deve se reportar ao Congresso.

“É alarmante que documentos sigilosos tenham sido armazenados indevidamente em sua casa por pelo menos seis anos (depois de deixar o cargo de vice-presidente. – Aproximadamente. ed.). Isso levanta dúvidas sobre quem poderia conhecê-los”, disse o congressista. .

Em um microblog, ele acrescentou: “A Casa Branca disse que todos os materiais confidenciais foram devolvidos. O Departamento de Justiça descobriu mais . Os americanos precisam de respostas agora”.

Comer é presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, onde o Partido Republicano tem maioria. Ele pode iniciar procedimentos adicionais. Mas não apenas os “elefantes” pressionam Biden. Alguns democratas também se opõem.

“Burros” estão cansados

O Senado (a câmara alta do Congresso) ainda está sob o controle dos burros. No entanto, os senadores democratas Joe Manchin e Tim Kaine pediram uma investigação sobre o “manuseio impróprio” de documentos de importância nacional por parte de Biden.

© AP Photo / Julio Cortez) Tim Kaine © Foto AP / Julio Cortez) Tim Kane

Como disseram à FoxNews, é necessária uma revisão completa. “A nomeação de um procurador especial para este caso é a decisão certa”, disse Kane.

No outono, pouco antes das eleições parlamentares de meio de mandato, muitos democratas não queriam ver o chefe de Estado em comícios de campanha. Suas avaliações em queda constante lançam uma sombra sobre toda a festa.

Após a derrota dos republicanos no Senado, Biden parecia ter reconquistado a confiança de seus companheiros de partido. No entanto, pesquisas de opinião mostram que mais da metade dos americanos não aprova seu trabalho na Casa Branca. Torna-se tóxico para “burros”.

Também foi influenciado pelo fato de Biden ter sido acusado da mesma coisa que Trump seis meses atrás. Os partidários do presidente se justificam: como ele agora é chefe de Estado, significa que a situação com os documentos não é tão perigosa.

A sociedade reage

De acordo com uma pesquisa da ABC News / Ipsos, 64% dos entrevistados desaprovam as ações de Biden com materiais estatais, 77% de Trump – 77%.

A Casa Branca insiste teimosamente que os dois escândalos não podem ser comparados.

Trump, sem de fato negar a ilegalidade da exportação de documentos, habilmente se apresentou como vítima do atual governo. Biden, declarando estar pronto para uma investigação aberta, insistiu que não encontrariam nada sobre ele. E agora ele reagiu de forma extremamente indistinta: “Fui informado. Estou muito surpreso que houvesse registros do governo.”

Um estudo recente do Yahoo News/YouGov descobriu que cerca de dois terços dos americanos são a favor de uma ação investigativa em grande escala contra Biden. Apenas 16 por cento (27 entre os democratas) se opõem fortemente.

bem-vindo ao clube

Uma tendência peculiar se desenvolveu na história recente dos Estados Unidos . Desde o escândalo Watergate, que terminou com a renúncia do presidente Richard Nixon em 1974, apenas um líder americano ficou sem uma investigação especial associada a ele ou a seus associados: Barack Obama.

Todos os outros lidavam com os promotores de uma forma ou de outra. Gerald Ford era suspeito de lavagem de dinheiro, Jimmy Carter teve problemas por causa do comportamento inadequado dos assistentes. Ronald Reagan e seus associados venderam mísseis para o Irã e usaram os lucros para financiar rebeldes ilegalmente na Nicarágua. O eco desse escândalo assombrava George W. Bush. A administração de Bill Clinton foi acusada de acordos de propina, Bush Jr. foi responsabilizado pela invasão do Iraque e Trump por laços com a Rússia