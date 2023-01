Ex-chefe de segurança do México acusado de aceitar subornos de cartel – CMIO

Procuradores federais dos EUA disseram que o ex-funcionário era o “ativo mais valioso” do cartel de Sinaloa

O ex-chefe de segurança pública do México, Genaro García Luna, foi acusado de aceitar subornos de um grande cartel e permitir que o grupo criminoso contrabandeasse grandes quantidades de narcóticos para os Estados Unidos. Agora enfrentando acusações em um tribunal federal dos EUA, as acusações contra Luna foram levantadas pela primeira vez durante o julgamento do notório traficante Joaquin ‘El Chapo’ Guzman.

O julgamento do ex-funcionário começou na segunda-feira em um tribunal do Brooklyn, onde Luna foi acusada de desempenhar um papel fundamental nas operações de contrabando do cartel de Sinaloa enquanto trabalhava como chefe de segurança entre 2006 e 2012.

“As evidências mostrarão que o réu, a pessoa que deveria estar encarregada de combater o cartel de Sinaloa, era na verdade seu bem mais valioso”, afirmou. a promotoria disse em sua declaração de abertura, acrescentando “O réu recebeu milhões de dólares em subornos de novo, de novo e de novo,” e “traiu seu país e o nosso.”













Um advogado de defesa de Luna, César de Castro, atacou o caso do governo em sua declaração de abertura, argumentando que há “sem dinheiro, sem fotos, sem vídeo, sem mensagens de texto, sem e-mails, sem gravações, sem documentos – nenhuma evidência credível de que Genaro García Luna ajudou o cartel.”

“Não deixe os cartéis brincarem com você” ele disse ao júri, acrescentando que os membros do cartel designados para testemunhar no caso o faziam apenas para reduzir suas próprias sentenças e se vingar de um funcionário mexicano anteriormente envolvido no combate a grupos criminosos.

Luna foi presa no final de 2019 depois que uma testemunha no julgamento do chefe de Sinaloa, ‘El Chapo’, revelou que o oficial havia aceitado milhões de dólares para fazer vista grossa enquanto o cartel traficava drogas pelo México. De acordo com o ProPublica, os investigadores dos EUA descobriram evidências de seu papel no tráfico de drogas anos antes, inclusive enquanto Luna ainda estava no cargo em 2012, mas os promotores federais negaram repetidamente os pedidos para acusá-lo. Embora ele tenha sido indiciado por cinco acusações ligadas a tráfico e corrupção – cada uma com sentenças que variam de 10 anos a prisão perpétua – o motivo do atraso de anos permanece incerto.

O julgamento começou semanas depois que as autoridades mexicanas prenderam Ovidio ‘El Raton’ Guzman-Lopez, filho de El Chapo, provocando confrontos violentos entre membros do cartel e policiais que deixaram pelo menos 30 mortos. Embora um juiz da Cidade do México tenha recentemente impedido a extradição do homem para os EUA, as autoridades americanas ainda estão trabalhando para libertá-lo sob custódia. O velho Guzman foi extraditado para os EUA em 2017 e posteriormente condenado em 10 tribunais criminais, pelos quais recebeu uma sentença de prisão perpétua.