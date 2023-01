FDA pondera vacinas anuais contra a Covid – CMIO

Algumas autoridades de saúde dos EUA expressaram ceticismo em uma nova estratégia de vacina que exige injeções anuais adaptadas a variantes virais específicas

A Food and Drug Administration dos EUA está avaliando se deve recomendar vacinas anuais contra a Covid-19 adaptadas a cepas específicas, propondo vacinas atualizadas todos os anos para acompanhar as novas variantes emergentes.

Em um documento informativo publicado na segunda-feira, o Comitê Consultivo de Vacinas e Produtos Biológicos Relacionados da FDA delineou uma nova estratégia para imunizações da Covid, enfatizando a necessidade de simplificar suas recomendações existentes.

Definido para discutir o plano durante uma reunião da agência no final desta semana, o comitê da FDA disse que consideraria “simplificando a composição e esquemas de imunização” para vacinas contra o coronavírus, além de atualizar todas as vacinas para atingir as mesmas variantes. Ele comparou o plano à estratégia há muito usada para combater a gripe.













“Semelhante à abordagem com a gripe, a natureza global da evolução da cepa SARS-CoV-2 garante uma resposta global ao avaliar e recomendar mudanças na composição da cepa da vacina”, disse o comitê, acrescentando que uma avaliação das variantes do Covid-19 deve ser realizada antes do outono de cada ano.

A transição para vacinas anuais com composição uniforme pode ajudar a aumentar a cobertura e a adesão à vacina, além de facilitar “comunicação mais clara” com o público e reduzir “erros na administração de vacinas”, os documentos continuaram. Os conselheiros observaram que indivíduos de alto risco, como idosos ou pessoas com sistema imunológico comprometido, podem exigir duas doses anualmente, mas disseram “a maioria dos indivíduos” vai precisar de apenas um.

No entanto, alguns conselheiros da FDA não estão convencidos sobre os planos da agência e dizem que são apoiados por “pequena pesquisa,” com funcionários expressando dúvidas em comentários ao New York Times.

“Gostaria de ver alguns dados sobre o efeito do intervalo de dosagem, pelo menos dados observacionais. E daqui para frente, gostaria de ver os dados coletados para tentar dizer se estamos fazendo a coisa certa”, disse o Dr. Eric Rubin, consultor da FDA e editor-chefe do New England Journal of Medicine.













Outro conselheiro – o Dr. Paul Offit, que dirige o Centro de Educação sobre Vacinas no Hospital Infantil da Filadélfia – questionou se as vacinações anuais são necessárias em primeiro lugar, argumentando que a decisão deve ser conduzida por uma variedade de fatores diferentes.

“Quantos anos eles tem? Quais são suas comorbidades? Quando foi a última dose de vacina que eles receberam? Eles tomaram medicamentos antivirais?” perguntou Offit. Ele disse que a atual estratégia nacional de vacinação parece ser “dose todo mundo o tempo todo,” mas argumentou “esse não é um bom motivo.”

“Estou optando por acreditar que eles estão abertos a conselhos e que ainda não decidiram exatamente o que vão fazer”, disse. ele disse sobre a proposta da FDA.