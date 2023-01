Por que governos europeus culpam a Rússia por suas próprias decisões que levaram à crise energética?

“Vai doer no bolso do consumidor final a conta de energia, assim como vai doer ao consumidor final a falta de energia. A Europa está em uma situação muito complicada, e para a população isso é grave, porque é ela que sofre na pele. Até na Polônia, que historicamente tem uma relação difícil com a Rússia, centenas de pessoas foram protestar pedindo pela interrupção do apoio à Ucrânia. A população começa a entender que quanto maior o envio de armas à Ucrânia, maior a escalada do conflito. Porque se você arma uma das partes, você faz com que o conflito se estenda, e isso a Rússia tem dito o tempo todo. A população começa a entender que, de fato, essa conta não fecha. Por isso os protestos vêm acontecendo”, reflete. “O que estamos vendo hoje é uma mudança da ordem mundial, uma chacoalhada no mundo com viés histórico importantíssimo que é resultado claro dos últimos séculos. Então estamos testemunhando um caldeirão com razões históricas, sobretudo econômicas e políticas, e que resultam nessa sobreposição de fatos e de acontecimentos que fará com que o mundo não seja mais como era há dez anos, e as mudanças virão em velocidade maior [que outras guerras em outros contextos mundiais diferentes], porque hoje tudo é imediato.”