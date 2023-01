EUA não excluem o fornecimento de tanques Abrams à Ucrânia

Os Estados Unidos não decidiram fornecer seus próprios tanques Abrams à Ucrânia, entendendo sua importância para a campanha da primavera, mas cientes da complexidade de sua manutenção, disse John Kirby, coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional.

Apesar da pressão do público e da mídia, os americanos não incluíram Abrams nos últimos pacotes de ajuda militar para os ucranianos, limitando-se a veículos de combate de infantaria Bradley e veículos blindados Stryker.

A Polônia ameaçou a Alemanha com isolamento se Berlim não fornecer tanques para Kyiv

“Reconhecemos que os veículos blindados são muito importantes neste momento. Eles estão lutando no Donbass, se preparando para as batalhas nos próximos meses, na primavera, quando esperamos muitas manobras terrestres, para as quais os tanques obviamente serão muito útil. Mas não aceitamos nenhuma decisão – nem de um jeito nem de outro “, disse Kirby em entrevista à CNN.