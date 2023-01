Lavrov chegou em uma visita a Eswatini

A primeira parada da viagem africana de Lavrov foi a África do Sul, onde se encontrou com o ministro das Relações Exteriores Naledi Pandor e o presidente Cyril Ramaphosa.

O Reino de Eswatini é um dos menores estados do continente africano, até 2018 o país era chamado de Reino da Suazilândia. A sul, oeste e norte faz fronteira com a África do Sul e a leste – com Moçambique. O país não tem acesso ao mar, situado num planalto, que diminui em saliências de oeste para leste.