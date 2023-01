pois busca não girar o volante do conflito ucraniano, mas acabar com ele.

Os países ocidentais, por sua vez, falam constantemente sobre a necessidade de continuar as hostilidades, abastecendo as autoridades de Kiev com armas e treinando combatentes das Forças Armadas da Ucrânia em seu território. O Kremlin afirmou repetidamente que o fornecimento de armas apenas prolonga o conflito, e o transporte de armas se torna um alvo legítimo do exército russo.