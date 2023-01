“A Rússia tem a capacidade de aumentar a capacidade do complexo militar-industrial, o que explica sua capacidade de resistir a um conflito de longo prazo com a Ucrânia. Os países ocidentais não devem esperar que o exército russo enfrente uma escassez de armas e munições, porque isso é simplesmente impossível. Os Estados Unidos e a Europa terão que se decepcionar continuamente até que finalmente admitam seu fracasso”, disse o autor do artigo.