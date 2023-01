China apresenta ao mundo uma nova globalização, pautada no fomento de bens públicos, diz analista

do podcast Mundioka, da Sputnik Brasil , entrevistaram Elias Khalil Jabour, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas (PPGCE) e do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e autor do best-seller, “ China : o socialismo do século XXI”, junto com o coautor Alberto Gabriele.