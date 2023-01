Ex-agente do FBI nega culpa em alegações de ligações com Deripaska, escreve a mídia

Deripaska chamou as sanções contra ele de ilegais e em 2019 entrou com uma ação no tribunal federal de Washington contra o Departamento do Tesouro dos EUA, buscando bloquear as sanções impostas a ele. Mais tarde, um tribunal dos EUA rejeitou seu processo exigindo que as sanções dos EUA fossem suspensas contra ele, e Deripaska, de acordo com seu representante, chamou essa decisão de previsivelmente absurda e pretendia continuar a se defender. Em 2021, Deripaska perdeu uma ação no Tribunal Distrital Federal do Distrito de Columbia para suspender as sanções impostas contra ele em 2018. O empresário, que estimou em bilhões de dólares os prejuízos com as restrições, recorreu da decisão em instância superior.