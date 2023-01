Filho de legislador dos EUA é preso por agredir policial – CMIO

A filha não-binária de Katherine Clark, a segunda democrata no Congresso, supostamente agrediu um oficial em um motim da Antifa em Boston

Jared “Riley” Dowell, a filha não-binária do segundo democrata na Câmara dos Representantes dos EUA, foi acusada de agredir um policial, vandalismo e outros crimes decorrentes de um protesto antifa de Boston que se tornou violento.

Dowell, de 23 anos, declarou-se inocente na segunda-feira no Tribunal Municipal de Boston e foi libertado sob fiança de $ 500. Sua mãe, House Minority Whip Katherine Clarkconfirmou a prisão e disse que confiaria na Justiça para avaliar o caso. “Eu amo Riley, e este é um momento muito difícil no ciclo de alegria e dor na paternidade.”

A polícia disse que Dowell foi visto desfigurando o histórico Parkman Bandstand Monument com tinta spray na noite de sábado em Boston Common. O grafite lido “No Cop City” e “UM TAXI,” Sentido: um slogan anti-policial vulgar usado pela Antifa. Durante a prisão de Dowell, cerca de 20 manifestantes começaram a cercar os policiais enquanto gritavam palavrões em um megafone e bloqueavam o tráfego em uma via pública. Um oficial era “bateu no rosto e pode ser visto sangrando pelo nariz e pela boca”.

Dowell foi acusado de agressão e agressão a um policial, vandalismo e marcação de propriedade, vandalismo de um monumento histórico e resistência à prisão. Os termos da fiança incluíam uma ordem para ficar longe do Boston Common.

Dowell nasceu um homem biológico. Clark postou uma mensagem no Twitter em julho de 2021 dizendo que ela e “Riley” estavam comemorando o Dia Internacional das Pessoas Não Binárias. “Toda pessoa deve ser celebrada e livre para viver com segurança, independentemente de sua expressão de gênero”, disse o democrata de Massachusetts. Ela acrescentou que “A inclusão e a aceitação tornam toda a nossa comunidade mais forte.”

Dowell aparentemente começou a se identificar como mulher em algum momento desde aquela época. Ela compareceu ao tribunal na segunda-feira usando um corte de cabelo curto, uma camisa rosa de botão, um paletó e piercings no nariz e nas orelhas.

A prisão lembra um caso de 2017 envolvendo Linwood Michael Kaine, filho do senador democrata Tim Kaine. O Kaine mais jovem estava supostamente entre um grupo de manifestantes vestidos de preto que entraram em confronto com apoiadores do então presidente Donald Trump em um comício em Minnesota. Mais tarde, ele se declarou culpado de obstruir o processo legal e foi condenado à liberdade condicional depois que outras acusações foram retiradas. Tim Kaine foi o companheiro de chapa da fracassada candidata presidencial democrata Hillary Clinton.