Conservador sênior do Reino Unido enfrenta investigação fiscal – CMIO

O presidente do Tory, Nadhim Zahawi, supostamente evitou milhões em impostos, mas silenciosamente pagou a conta enquanto servia como chanceler

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, abriu uma investigação sobre os assuntos fiscais do ex-chanceler Nadhim Zahawi. Acusado de evitar pagar sua parte por anos, Zahawi teria resolvido uma disputa multimilionária com as autoridades enquanto era responsável por cobrar impostos do público britânico.

Sunak disse na segunda-feira que perguntou à consultora de ética Laurie Magnus “para investigar o assunto completamente e estabelecer todos os fatos e me aconselhar sobre a conformidade de Nadhim Zahawi com o código ministerial.”

Zahawi serviu como chanceler do Tesouro do ex-primeiro-ministro Boris Johnson de julho do ano passado até setembro, cargo que o levou a administrar as políticas tributárias e de gastos públicos do país. No entanto, a BBC informou na semana passada que Zahawi pagou cerca de £ 5 milhões (US$ 6,1 milhões) em impostos e multas não pagos durante esse período, sem informar o público britânico, enquanto o The Guardian disse que pagou a conta em dezembro.













Zahawi supostamente aumentou a conta de impostos ao não declarar adequadamente os lucros obtidos com a venda de sua participação na YouGov, uma empresa de pesquisas co-fundada pelo ex-chanceler e atual presidente do Partido Conservador. Zahawi supostamente escondeu sua parte dos lucros em um fundo offshore operado por sua família.

O chefe conservador insiste que não fez nada de errado, com um porta-voz dizendo aos meios de comunicação britânicos na semana passada que “Os impostos do Sr. Zahawi são devidamente declarados e pagos no Reino Unido.” Embora a declaração não explique os detalhes de suas negociações com a venda da participação, Zahawi disse na segunda-feira que espera “explicando os fatos desta questão” para Magnus e insistiu que o erro foi “descuidado e não deliberado.”

No entanto, o Partido Trabalhista exigiu que Zahawi perdesse o emprego por causa do caso. “O primeiro-ministro deveria demiti-lo, e demiti-lo hoje e mostrar alguma liderança”, disse. o líder do partido, Keir Starmer, declarou na segunda-feira.

Zahawi não é o único Tory sênior com problemas com suas finanças. O Partido Trabalhista pediu uma investigação depois que o Sunday Times informou que o doador conservador Richard Sharp providenciou uma garantia para um empréstimo de £ 800.000 (US$ 987.300) para Boris Johnson, antes de Johnson nomeá-lo presidente da BBC em um aparente acordo quid-pro-quo.