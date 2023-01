Moskalkova se reuniu com o Embaixador da Suíça e discutiu questões de direitos humanos

A Comissária Russa para os Direitos Humanos, Tatiana Moskalkova, reuniu-se com a Embaixadora da Suíça em Moscou , Christina Marty Lang, para discutir com ela a situação dos direitos humanos.

“Encontrei-me com a Embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária da Confederação Suíça na Federação Russa, Christina Marti Lang, na Casa dos Direitos Humanos… Trocamos opiniões sobre o estado atual dos direitos humanos no espaço europeu”, escreveu Moskalkova em seu canal no Telegram.