Ativista holandês segue em frente com onda de desrespeito ao Alcorão – CMIO

Edwin Wagensveld não foi preso depois de concordar em não queimar o livro sagrado islâmico

Edwin Wagensveld, chefe do grupo anti-islâmico Pegida, rasgou uma cópia do Alcorão em frente à Câmara dos Representantes da Holanda no domingo em Haia, ecoando uma recente façanha do lado de fora da embaixada turca na Suécia que indignou a maioria. nação muçulmana.

Wagensveld, que já foi preso por manifestações semelhantes no passado, evitou a prisão desta vez ao cooperar com uma instrução da polícia para não queimar o livro sagrado muçulmano como ele havia planejado fazer. Ele também pisou em um segundo Alcorão e nas páginas rasgadas do primeiro.

As autoridades confirmaram à agência de notícias local Regio15 que a figura de extrema-direita foi deixada em paz porque cumpriu acordos pré-existentes com a cidade.













Os esforços anteriores de Wagensveld para protestar contra o “islamização” da Europa em Haia foram afundados antes de começarem, com a polícia entrando para prendê-lo para evitar uma planejada queima do Alcorão. Ele também foi preso em Rotterdam por “insultando a fé” depois que ele foi ouvido insultando o profeta muçulmano Muhammad e a própria religião usando um megafone, embora ele não tenha sido processado depois que foi determinado que ele não havia cometido um crime.

No início desta semana, o político de extrema direita dinamarquês Rasmus Paludan queimou um Alcorão em frente à embaixada turca na Suécia, fazendo um monólogo anti-islâmico com permissão e proteção da polícia. Embora as autoridades suecas citassem o apoio constitucional do país à liberdade de expressão para justificar as ações provocativas do líder do partido Stram Kurs (Linha Dura), a façanha indignou Türkiye.

A mídia turca informou que seu Ministério das Relações Exteriores convocou o embaixador sueco para alertá-lo contra permitir o que chamou de “claramente um crime de ódio” para ir em frente, dizendo que não estava disposto a aceitar “direitos democráticos” como justificativa para “insultos aos valores sagrados.” Uma bandeira sueca foi queimada do lado de fora da embaixada do país em Ancara em retaliação.

A façanha de Paludan pode ter prejudicado as chances da Suécia de ingressar na OTAN, para o que precisa da aprovação de Türkiye. Há meses Ancara pede à Suécia que adote uma abordagem mais severa em relação a grupos e indivíduos que considera terroristas e seus “propaganda.” O governo já estava chateado com um protesto recente em que um grupo pró-curdo queimou a efígie do presidente turco Recep Tayyip Erdogan.