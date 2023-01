Israel e EUA pretendem enviar mensagem com exercício militar recorde – CMIO

O Irã tomará conhecimento do exercício conjunto, que é o maior já realizado pelos dois países, afirmou o Pentágono

Os militares dos EUA e de Israel começaram seu maior exercício conjunto na segunda-feira, buscando aprimorar a coordenação perfeita de suas forças e provar ao Irã que estão prontos para combater um conflito no Oriente Médio, mesmo quando Washington lida com as crescentes tensões com a Rússia e a China. .

“Acho que essa escala do exercício é relevante para toda uma gama de cenários, e o Irã pode tirar algumas conclusões disso”, disse. um alto funcionário da defesa dos EUA disse a repórteres. “Não me surpreenderia se o Irã, você sabe, visse a escala e a natureza dessas atividades e entendesse o que nós dois somos capazes de fazer.”

Apelidado de Juniper Oak, o exercício envolverá mais de 140 aeronaves, incluindo bombardeiros com capacidade nuclear e caças F-35, bem como 12 navios de guerra e cerca de 7.500 soldados, de acordo com Comando Central dos EUA (CENTCOM). Ele é projetado para melhorar a “interoperabilidade” de ambas as forças.













“O que achamos que este exercício demonstra é que podemos andar e mascar chiclete ao mesmo tempo,” disse o oficial de defesa não identificado à NBC News. Apesar do crescente foco do Pentágono na China e seus esforços para ajudar a Ucrânia a derrotar as forças russas, ele acrescentou: “Ainda temos excesso de capacidade para flexibilizar para outra área de responsabilidade de alta prioridade e realizar um exercício dessa escala.”

O Juniper Oak é um exercício de todos os domínios, o que significa que incluirá exercícios navais, terrestres, aéreos, espaciais e de guerra eletrônica. Será executado de segunda a sexta-feira em Israel e no leste do Mar Mediterrâneo. Os EUA empregarão quatro lançadores de foguetes HIMARS, bombas guiadas a laser e mísseis de cruzeiro furtivos. O evento culminará com o disparo de 180.000 libras de munições reais, simulando um ataque eletrônico e suprimindo as defesas aéreas inimigas.

“Isso é um sinal de que continuamos apoiando Israel em um momento de muita turbulência e instabilidade na região”, disse. disse o oficial de defesa. A fonte acrescentou, “Se houver uma sensação de que os americanos estão distraídos, ou os americanos estão indo embora do Oriente Médio e, portanto, têm rédea solta para suas atividades malignas, acho que isso os desiludirá”.

“Suspeito que o Irã notará isso, mas não apenas o Irã. A China vai tomar nota disso, a Rússia vai tomar nota disso, outras pessoas vão tomar nota disso.”