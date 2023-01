Filha de deputada é presa por agredir policiais

A polícia de Boston prendeu a filha de um coordenador democrata da Câmara por profanar um monumento e agredir um policial, de acordo com um comunicado de imprensa da polícia da cidade.

A filha Katherine Clark, Jared (Riley) Dowell, de 23 anos, foi presa depois de pintar um dos monumentos da cidade com slogans anti-polícia. Seus companheiros entraram em confronto com a polícia, um dos quais foi atingido no rosto.