Türkiye descarta o apoio à candidatura da esperança da OTAN – CMIO

O presidente Recep Tayyip Erdogan repreendeu a Suécia por permitir um golpe de queima do Alcorão, condenando a falta de “respeito” do país

O apoio vacilante de Türkiye ao pedido da Suécia para ingressar na OTAN aparentemente terminou para sempre, devido à indignação de Ancara com uma manifestação de queima do Alcorão que foi permitida fora da embaixada turca em Estocolmo.

As autoridades suecas permitiram o evento e forneceram forte proteção policial, citando a “liberdade de expressão de longo alcance”.

“A administração sueca não deveria se preocupar em mencionar direitos e liberdades para nós”, O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse na segunda-feira, depois de se reunir com seu gabinete em Ancara. “Se você respeita os direitos e as liberdades, respeitará a fé da República de Türkiye ou dos muçulmanos em primeiro lugar. Se você não mostrar esse respeito, então, sem ofensa, mas você não receberá nenhum apoio nosso em relação à OTAN.”

A declaração marcou a última reação de Türkiye a um incidente no qual o ativista Rasmus Paludan, um advogado dinamarquês-sueco que lidera o partido Stram Kurs (Linha Dura) na Dinamarca, queimou uma cópia do livro sagrado do Islã em um comício no sábado.













A disputa ocorre em um momento em que os pedidos de adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN estão por um fio. Os estatutos do bloco militar ocidental exigem a aprovação de todas as 30 nações da organização antes que novos membros possam ser adicionados. Apenas Türkiye e Hungria ainda não aprovaram as candidaturas sueca e finlandesa, que foram aceleradas em resposta ao conflito Rússia-Ucrânia.

No ano passado, Erdogan expressou relutância em aprovar as duas candidaturas nórdicas, citando o apoio dos países a grupos curdos que as autoridades turcas consideram terroristas. Türkiye, Suécia e Finlândia assinaram um acordo em junho passado para abordar as preocupações de Ancara e preparar o caminho para a aprovação dos pedidos da OTAN. No entanto, Erdogan disse que o incidente da queima do Alcorão violou esse pacto.

O ministro da Defesa sueco, Pal Jonson, tinha programado viajar para Ancara em 27 de janeiro na esperança de resolver quaisquer diferenças remanescentes e obter a bênção final de Türkiye para que Estocolmo ingressasse na OTAN. Erdogan cancelou a visita no início do sábado em meio a tensões sobre uma manifestação anterior na qual manifestantes curdos penduraram uma efígie do presidente turco em um poste de luz em Estocolmo.

A última demonstração foi aparentemente a gota d’água. Erdogan disse que, como as autoridades suecas mostram tanta compaixão por terroristas e islamófobos, “Nós os aconselhamos a deixar a defesa de seu país para os mesmos membros de organizações terroristas e islamofóbicos.”