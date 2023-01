Vice-presidente dos EUA ajusta Declaração de Independência em apito de cachorro abortado – CMIO

Kamala Harris parecia omitir deliberadamente ‘vida’ de ‘vida, liberdade e a busca da felicidade’

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, deixou de fora o direito dos americanos à vida da Declaração de Independência em um discurso comemorativo do 50º aniversário de Roe v Wade, a decisão da Suprema Corte de 1973 que tornou o aborto um direito protegido pelo governo federal antes de sua reversão no ano passado.

“A América é uma promessa… de liberdade e liberdade”, Harris disse à platéia na boate Moon em Tallahassee no domingo. “Uma promessa que fizemos na Declaração de Independência, de que cada um de nós é dotado do direito à liberdade e à busca da felicidade.”

A passagem mundialmente famosa, na verdade, afirma que é o “direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade” que todos os homens são dotados.













Harris mirou no texto do hino nacional em seguida.

“A América é a terra dos livres e o lar dos corajosos,” ela disse. “Mas vamos perguntar, podemos ser verdadeiramente livres se uma mulher não pode tomar decisões sobre seu próprio corpo? Podemos ser verdadeiramente livres se o médico não pode cuidar de seus pacientes? Podemos ser verdadeiramente livres se as famílias não podem tomar decisões íntimas sobre o curso de sua própria linhagem?”

E podemos ser verdadeiramente livres se os chamados líderes afirmam estar, entre aspas, ‘na vanguarda da liberdade’, enquanto ousam restringir os direitos do povo americano e atacar os próprios fundamentos da liberdade?

A citação da ‘vanguarda da liberdade’ foi uma provocação ao governador da Flórida, Ron DeSantis, que usou a frase em seu discurso de posse no início deste mês e descreveu sua agenda legislativa como um “projeto para a liberdade.”

Os protestos aumentaram desde que Roe v. Wade foi derrubado em uma decisão da Suprema Corte em junho, chutando assim a responsabilidade de regulamentar o aborto para os estados. Enquanto Harris advertia seu público de que os republicanos estavam buscando seus direitos reprodutivos com um “proibição nacional do aborto”, nenhum projeto de lei foi apresentado no Congresso. No entanto, a senadora Lindsey Graham (R-SC) apresentou um projeto de lei proibindo o aborto nas últimas 15 semanas, e uma proibição semelhante entrou em vigor na Flórida em julho.

O então candidato Joe Biden também estragou a Declaração de Independência durante a campanha em março de 2020, dizendo a uma audiência no Texas: “Sabemos que essas verdades são evidentes: todos os homens e mulheres são criados iguais, pelo, você sabe, a coisa.”