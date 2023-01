Grã-Bretanha instruída a se preparar para o lançamento de usinas a carvão

Rede Nacional do Operador de Rede do Reino Unido instruído preparar para o lançamento na terça-feira um bloco de usinas a carvão.

De acordo com informações do site da empresa, o Serviço de Flexibilidade de Demanda é um serviço que oferece incentivos para redução do consumo de energia no horário de pico. De acordo com a mídia britânica, o National Grid quer que as pessoas desliguem os eletrodomésticos que consomem energia, como máquinas de lavar e consoles de jogos, nesses momentos. A empresa planeja pagar até seis libras por quilowatt-hora economizado.