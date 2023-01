Moscou retaliará ao congelamento de contas da RT France – CMIO

A Rússia dará uma resposta “decisiva” depois que Paris congelou as contas da emissora francesa subsidiária da RT, diz o Ministério das Relações Exteriores

Moscou vai “inevitavelmente” responder à decisão de Paris de congelar as contas do canal de língua francesa da RT, RT France, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia na segunda-feira. A medida hostil foi tomada por Paris na semana passada, dentro da estrutura do mais recente pacote de sanções anti-Rússia em toda a UE.

“Estamos mais uma vez vendo o comportamento flagrante das elites ocidentais, que estão tentando por todos os meios cortar as pessoas de seus países de pontos de vista alternativos, para forçá-los a consumir apenas informações transmitidas por Washington e Bruxelas como a verdade suprema, ” A porta-voz da FM, Maria Zakharova, disse em um comunicado.

Ela disse que o comportamento de Paris – e do Ocidente como um todo – decorre de uma “medo da verdade”, resultando em um “desejo obsessivo de banir, cancelar e deletar tudo que é russo”, incluindo a mídia do país.

Moscou está prestes a fazer uma “decisivo” resposta ao congelamento da conta bancária da RT France, acrescentou ela, sem fornecer mais detalhes sobre as medidas de retaliação propostas.

“Como dizemos: Como você semear, você colherá. Seguir-se-á inevitavelmente uma retaliação decisiva contra os meios de comunicação franceses”, afirmou. Zakharova alertou.













O canal em alemão da RT foi banido pelos reguladores alemães no início de fevereiro de 2022. Naquela época, Moscou respondeu revogando o credenciamento de imprensa da emissora estatal alemã Deutsche Welle, além de listar a rede como uma “agente estrangeiro”, o que efetivamente equivale a uma proibição geral de sua operação sob as leis russas.

A subsidiária francesa da RT foi atingida pelo congelamento de contas na semana passada, com Paris alegando que a mudança foi tomada de acordo com as últimas sanções da UE. O pacote de sanções – o nono imposto a Moscou após o lançamento da operação militar russa na Ucrânia em fevereiro passado – foi anunciado pelo bloco no mês passado. Entre outras coisas, colocou na lista negra a empresa-mãe da RT, a TV-Novosti, bem como vários meios de comunicação domésticos russos.

O congelamento de contas forçará o fechamento da RT France, anunciou sua diretora, Xenia Fedorova, no fim de semana. A mudança tornou a agência incapaz de pagar seus funcionários. “Depois de cinco anos de assédio, as autoridades no poder alcançaram seu objetivo: o fechamento da RT France”, disse. disse Fedorova.

Ao longo dos anos, a RT France foi repetidamente alvo de autoridades francesas e da UE sob vários pretextos, sendo impedida de transmitir dentro do bloco no verão passado. O canal, no entanto, continuou transmitindo online.