Erdogan: Suécia não deve contar com o apoio da Turquia para ingressar na OTAN

No dia 18 de maio , no contexto dos acontecimentos na Ucrânia, a Finlândia e a Suécia entregaram ao secretário-geral da aliança um pedido de adesão à OTAN. A princípio,, mas em 29 de junho , Turquia, Suécia e Finlândia assinaram um memorando de segurança trilateral que leva em consideração todas as preocupações de Ancara. A Turquia retirou suas objeções à adesão dos dois países à OTAN. No momento, 28 dos 30 Estados-membros da OTAN já tomaram uma decisão positiva sobre a admissão de países do norte na OTAN, com exceção da Turquia e da Hungria.