Polônia considerou dividir a Ucrânia – ex-FM – CMIO

O primeiro-ministro Mateusz Morawiecki negou a alegação, instando Radoslaw Sikorski a se retratar e “pesar suas palavras”

O ex-ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, sugeriu que o governo de Varsóvia considerou dividir a Ucrânia nas primeiras semanas do conflito militar entre Kiev e Moscou. Seus comentários foram feitos em uma entrevista à Rádio ZET na segunda-feira, provocando uma forte resposta do primeiro-ministro do país, Mateusz Morawiecki.

Sikorski foi questionado se o governo de Lei e Justiça (PiS) já havia cogitado a ideia de dividir a Ucrânia. Ele respondeu afirmando que havia “um momento de hesitação nos primeiros 10 dias da guerra, quando todos nós não sabíamos como seria, que talvez a Ucrânia caísse.”

“Se não fosse o heroísmo do presidente ucraniano Vladimir Zelensky e a ajuda do Ocidente, as coisas poderiam ter sido diferentes”, disse. disse Sikorsky.

Seus comentários logo provocaram uma reação do primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki, que acusou Sikorski de se comportar “como um propagandista russo.”

“O ex-ministro das Relações Exteriores deve pesar suas palavras. Espero que essas declarações vergonhosas sejam retiradas. Apelo à oposição para se dissociar da declaração de Radoslaw Sikorski”, Morawiecki twittou.













Não é a primeira vez que Sikorski entra em conflito com o governo de Varsóvia. Em setembro, o ex-ministro twittou “Obrigado, EUA” ao lado de uma foto de um enorme vazamento de gás causado pela sabotagem dos oleodutos Nord Stream da Rússia no Mar Báltico.

Sikorski parabenizou ainda os responsáveis ​​pelo ato, dizendo que os graves danos causados ​​aos gasodutos obrigariam a Rússia a conversar com a Polônia e a Ucrânia se quisesse continuar entregando gás para a Europa. “Bom trabalho,” ele concluiu em um segundo tweet. Mais tarde, ele excluiu os dois tweets.

A Rússia respondeu à postagem do ex-primeiro-ministro chamando-a de “declaração oficial” confirmando que o incidente do Nord Stream foi um “ataque terrorista.” Ainda não está claro quem exatamente estava por trás da sabotagem, já que tanto a Ucrânia quanto Washington e seus aliados negaram a responsabilidade.