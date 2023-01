Ex-agente do FBI preso por laços com magnata russo – CMIO

O acusado teria sido pago por Oleg Deripaska para investigar um empresário rival

O ex-agente do FBI Charles McGonigal foi preso e acusado de ajudar o bilionário russo Oleg Deripaska a fugir das sanções dos EUA e de receber dinheiro para investigar um dos rivais do magnata.

McGonigal, um ex-agente de contra-espionagem responsável por investigar “oligarcas”, foi preso em Nova York no sábado, disse o Departamento de Justiça dos EUA em um comunicado na segunda-feira. McGonigal foi detido junto com Sergey Shestakov, um ex-diplomata soviético e russo e intérprete do tribunal.

McGonigal e Shestakov supostamente forneceram “Serviços” para Deripaska em 2021, enquanto este último estava sob sanções dos Estados Unidos. A dupla supostamente concordou em investigar um empresário russo rival em troca de pagamentos de Deripaska, que receberam por meio de empresas de fachada.

De acordo com documentos judiciais, McGonigal recebeu um pagamento inicial de $ 51.000 e três pagamentos mensais de $ 41.000 por trabalhar para Deripaska em 2021.













McGonigal e Shestakov também fizeram lobby sem sucesso para que as sanções contra Deripaska fossem suspensas em 2019 e, quando questionado sobre seu relacionamento com o magnata, Shestakov fez declarações falsas a agentes do FBI, afirmou o Departamento de Justiça.

Os dois homens foram acusados ​​de conspirar para violar e fugir das sanções dos EUA, violar a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA), lavagem de dinheiro e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Shestakov enfrenta uma acusação adicional de fazer declarações falsas.

Deripaska foi sancionada pela IEEPA em 2018. Essa legislação da era da Guerra Fria foi invocada por Barack Obama em 2014 para bloquear a propriedade de qualquer pessoa considerada “responsáveis ​​ou cúmplices de ações ou políticas que ameaçam a segurança, soberania ou integridade territorial da Ucrânia, ou que auxiliam, patrocinam ou fornecem suporte material para indivíduos ou entidades engajados em tais atividades” – dando a Washington uma ampla rede para lançar na sanção de alvos russos.

O bilionário russo e fundador da gigante do alumínio Rusal foi indiciado nos EUA em setembro por violações de sanções, embora nenhuma tentativa tenha sido feita para extraditá-lo. Deripaska foi acusado de contratar uma mulher para vender seu estúdio de música na Califórnia e de tentar enviar sua namorada aos Estados Unidos para dar à luz seu filho.

De acordo com uma acusação separada revelada pelo Gabinete do Procurador dos EUA em Washington na segunda-feira, McGonigal supostamente recebeu US$ 225.000 em dinheiro entre 2017 e 2018 de um funcionário de um serviço de inteligência estrangeiro. De acordo com a ABC News, esse espião não identificado é descrito como um cidadão albanês que trabalha para um conglomerado de energia chinês.