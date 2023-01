Israel e EUA iniciam 'jogos de guerra' em aparente mensagem ao Irã

As Forças de Defesa de Israel (FDI) e o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) iniciaram nesta segunda-feira (23) umno território israelense e no leste do mar Mediterrâneo.

O general Michael Kurilla, comandante do CENTCOM, avaliou que o exercício “ aumenta nossa capacidade de responder a contingências e ressalta nosso compromisso com o Oriente Médio”.

As FDI, por sua vez, enfatizaram que as aeronaves simulariam “vários cenários”, incluindo ameaças navais ao território do país, com os bombardeiros americanos lançando munição real no sul de Israel.