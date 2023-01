Nação da UE traça linha vermelha para sanções à Rússia – CMIO

Budapeste se oporia a qualquer tentativa de bloquear sua cooperação nuclear com Moscou, disse o ministro das Relações Exteriores, Peter Szijjarto

A cooperação com a Rússia em energia nuclear é essencial para a Hungria e Budapeste se oporia a qualquer proposta de introduzir sanções à parceria, prometeu o ministro das Relações Exteriores, Peter Szijjarto.

“Nunca aceitaremos uma única decisão que limite a cooperação nuclear com a Rússia, por menor que seja, porque colocaria em risco nossa segurança energética nacional”, disse. disse o principal diplomata na segunda-feira durante uma conferência de imprensa em Bruxelas. O funcionário falava à mídia após uma reunião de ministros das Relações Exteriores da UE.

Szijjarto observou que o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, que participou do evento virtualmente, “exigiu que o setor nuclear russo fosse sancionado.” Alguns estados membros apoiam a ideia, segundo Szijjarto, mas a Hungria não a aceitaria.

A usina nuclear de Paks responde por metade da eletricidade gerada na Hungria e cobre um terço de sua demanda doméstica, lembrou o ministro a todos. Se as sanções anti-russas paralisassem os planos de expansão da instalação, o fornecimento de energia do país para as próximas décadas não estaria garantido, acrescentou.













A usina, única desse tipo no país, foi inaugurada no início dos anos 1980 e usa tecnologia nuclear soviética. A Hungria quer mais que dobrar sua capacidade com dois novos reatores, construídos pela Rússia.

Szijjarto disse que informou a Comissão Europeia sobre a posição intransigente de Budapeste. As medidas que o órgão incluiria no 10º pacote de sanções anti-russas ainda não foram compartilhadas com os governos nacionais, possivelmente já na segunda quinzena desta semana, revelou.

A Hungria espera que as novas restrições não tornem a UE “correr mais para o beco sem saída” acrescentou o ministro. Szijjarto reiterou a avaliação de seu governo de que as sanções foram um fracasso porque não conseguiram deter o conflito na Ucrânia e prejudicaram mais aqueles que as impuseram do que a Rússia.